Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, umut verici

Atilla Taş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendiğini söyledi. Taş, ''Bugün enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim. Tabii ki söyleyemem ama 'umut verici' diyeyim" ifadelerini kullandı.

Seçimlere 9 aylık bir süreç kalmışken kamuoyunda en çok tartışılan konulardan bir tanesi de muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu oldu. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanırken Millet İttifakı ise adayınıhenüz belirlemedi.

''SÖYLEYEMEM AMA UMUT VERİCİ''

Ancak konu hakkında her gün yeni bir iddia ve isim ortaya atılırken Atilla Taş sosyal medyadan gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşım yaptı. Atilla Taş yaptığı paylaşımda, "Bugün enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim. Tabii ki söyleyemem ama 'umut verici' diyeyim" dedi. Taş paylaşımına, ''Söylememe nedeniniz nedir?'' diye gelen bir yoruma ise '' Söz verdim'' ifadesiyle yanıt verdi.

2016'DA TUTUKLANMIŞTI

FETÖ soruşturması kapsamında 31 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Atilla Taş, ardından serbest bırakılmıştı. Tek davada 5 ayrı suç iddiasıyla hakim karşısına çıkan Atilla Taş, beraat etmişti.