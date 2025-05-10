Ateşkes Kararına Diplomatik Destek

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes kararına ilişkin, "Bölgede barış ve huzurun sağlanması ve kalıcı olması ancak diplomatik süreçlerle mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilimlere bağlı olarak oluşan tansiyonun düşürülmesi ve taraflar arasında alınan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgede barış ve huzurun sağlanması ve kalıcı olması ancak diplomatik süreçlerle mümkün olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci başından beri takip etmiş ve liderler diplomasisini barışı esas alan dış politika anlayışımız doğrultusunda yürütmüştür. Türkiye olarak küresel ölçekte her zaman barış ve istikrarın korunması konusundaki çabalara destek vermeye devam edeceğiz."