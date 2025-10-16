Haberler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Güncelleme:
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın Meclis'te yaptığı konuşma tartışma yarattı. Sakık'ın "Ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt'ü yok sayanlar alçaktır" sözleri, "Atatürk'ü mü hedef aldı?" sorusunu gündeme getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığı iddia edilen DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın Meclis konuşması büyük tartışma yarattı.

DERVİŞOĞLU: EN AZ ONLAR KADAR ALÇAKSINIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Sakık'a ve DEM Parti'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Dervişoğlu, "Siz bu milletin başına bela olan terör örgütünün siyasi uzantısısınız. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine arsız, böylesine yüzsüzsünüz" ifadelerini kullandı.

TURHAN ÇÖMEZ DE AYNI İFADEYİ KULLANDI

İYİ Partili Turhan Çömez'in de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "alçak" ifadesini kullanmasının ardından Sakık, Meclis'te söz alarak bu çıkışlara yanıt verdi.

SIRRI SAKIK: ALÇAĞIN EN BÜYÜĞÜ ODUR

Sırrı Sakık, konuşmasında Meclis'te son dönemde sıkça kullanılan "hain" ve "alçak" kelimelerine tepki göstererek "Son günlerde Meclis'te 'hain', 'alçak' kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık nedir biliyor musunuz? Ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt'ü yok sayanlar alçaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar, haklarını gasp edenler alçaktır. On binlerce Kürt'ü faili meçhul cinayetlerle katledip sessiz kalanlar, köylerini yakanlar, ölümler sürsün isteyenler alçaktır. Kim ki bize alçak diyorsa, alçağın en büyüğü de odur" dedi.

ATATÜRK'Ü MÜ KASTETTİ?

Bu ifadelerin ardından Sakık'ın, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü mü kastettiği yönünde tartışmalar alevlendi. Sakık'ın sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Binlerce kullanıcı, "Atatürk'ü mü hedef aldı?" yorumlarıyla tepki gösterdi.

