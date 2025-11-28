Haberler

Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı'na 9 bin 200 aracın hizmete alım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz milletimizin huzuru için büyük bir özveri ile çalışıyor" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı'na 9 bin 200 aracın hizmete alım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz milletimizin huzuru için büyük bir özveri ile çalışıyor" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı'na 9 bin 200 aracın hizmete alım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz milletimizin huzuru için büyük bir özveri ile çalışıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından rezil manşet
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Bu kafanın nedeni ortaya çıktı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.