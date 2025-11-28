Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı'na 9 bin 200 aracın hizmete alım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz milletimizin huzuru için büyük bir özveri ile çalışıyor" dedi.
Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı'na 9 bin 200 aracın hizmete alım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz milletimizin huzuru için büyük bir özveri ile çalışıyor" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika