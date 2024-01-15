Atakum Belediye Başkanı: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na ne kadar zorluk çıkarmışlarsa, aynı zorluklar bana çıkarıldı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Karadeniz Bölgesi'nin İstanbul'unun Atakum olduğunu belirterek, " İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na ne kadar zorluk çıkarmışlarsa, azı yok fazlası var; aynı zorluklar bana çıkarıldı" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum'da gerçekleştirdiği çalışmaları ve hedeflerini anlattı. 31 Mart 2019 seçimleriyle birlikte başlayan yeni dönemin sadece Atakum Belediyesi için değil diğer belediyeler için de olağanüstü bir dönem olduğunu kaydeden Başkan Deveci, "Muhalif belediyeler için çok daha olağanüstüydü. Türkiye için İstanbul neyse, Karadeniz'de de Atakum Belediyesi, 'kaybettik, nasıl kazanırız' diye bakılan belediye. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na ne kadar zorluk çıkarmışlarsa, azı yok fazlası var; aynı zorluklar bana çıkarıldı" diye konuştu.

Atakum Kent Meydanı'nda, sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle 100. Yıl Anıtı yaptıklarını söyleyen Başkan Deveci, "19 Mayıs'tan 29 Ekim'e kadar bir tarih bilinci olacak. Diğer taraftan meydan yeniden yapılandırılıyor. Orada bir yaşam alanı ve çekim merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Yine konserlerin olduğu alan, yürüyüş yolu ve çocukların yerinde tarihi öğrenebileceği bir anıt hazırlıyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi, oranın inşaat olduğunu ve bir yapı yapıldığını sanmış; kendisi gibi kaçak bina yaptığımızı düşünmüş ve Atakum Belediyesi'ne 783 lira ceza vermiş. Bir kamu kurumundan, diğer kamu kurumuna benden önceki belediye başkanı, o meydanda bir proje ve ihale yapmış. O zaman da büyükşehir belediyesi vardı. O zaman neredeydiniz? Yasa, yönetmelik, meclis kararı beni görünce mi aklınıza geldi?" şeklinde konuştu. - SAMSUN