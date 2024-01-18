Üye Girişi
Haberler

Atakum Belediye Başkanı Gençleri ve Anneleri Sorumluluğa Davet Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, gençleri ve anneleri sorumluluğa davet ederek, siyaset kurumunun gençlerin geleceğini kararttığını belirtti.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, gençleri ve anneleri sorumluluğa davet ederek, "Siyaset kurumu hem Türkiye'nin önünü tıkıyor hem de gençlerin geleceğini karartıyor" dedi.

Atakum'un genç nüfusu yoğun olan bir üniversite kenti olduğunu söyleyen Başkan Deveci, önceki günlerde 50 üniversite öğrenci kulübünden yaklaşık 450 üniversiteli gençle bir araya gelerek 13 ana başlıkta kente dair projeleri ve eleştirileri hakkında toplantı yaptıklarını belirterek, "Bizim gençlerimiz siyasete ilgisiz değil. İlgililer ama bu partili siyasete mesafeliler. Ben olsam ben de mesafeli dururum. Ben 20 yaşında bir genç olayım, bu partilere 'önce bir durun', 'önce benim dediğimi yapacaksınız, ondan sonra üye olacağız' derim. Genç tabii ki itiraz edecek, hata yapacak; sen düzelteceksin. Bu yolu açmayan siyaset kurumu hem Türkiye'nin önünü tıkıyor hem de gençlerin geleceğini karartıyor. Siyaset kurumunun altını çiziyorum. Bu yüzden gençler ve annelerini sorumluluğa davet ediyorum. Atakum'da kendinizi gösterin. Partinin yöneticilerine, delegelerine 'hayır, öyle değil böyle' diyerek iradenizi ortaya koyun. Türkiye Atakum'u örnek alsın" diye konuştu.

Atıl bir yapıyken Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi olarak yeniden projelendirilerek Atakum'a kazandırılan merkezin öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanıldığını belirten Başkan Deveci, "Öğrenciler sabah 08.00'de geliyorlar. Saat 24.00'e kadar orada ders çalışıyorlar. Kütüphanemizde 15 bin kitap oldu. Temini zor akademik kitaplar ve dijital kitaplardan da faydalanıyorlar. Yüksek hızlı internetten faydalanıyorlar. Onlara tanımladığımız Genç Ata Kart ile de indirimli yemek yiyebiliyorlar. Orada birlikte vakit geçiriyorlar. Biz de merkezin standartlarını daha da yükseltmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cemil Deveci Türkiye Siyaset Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

19 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 19 Ocak Cuma Hutbesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 16. Bölüm FOX TV CANLI izle! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 12. Bölüm HD CANLI izleme linki! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti! Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi? AK Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler? Mandıra Filozofu konusu ne? Mandıra Filozofu oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi? Müfit Can Saçıntı öldü mü? Müfit Can Saçıntı yaşıyor mu? Müfit Can Saçıntı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müfit Can Saçıntı'ın hayatı ve biyografisi! Aldatmak canlı izle! 18 Ocak ATV Aldatmak 54. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! 19 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title