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Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz

Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
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Haberler
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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı ajansa verdiği röportaja sert tepki gösterdi. Aslı Baykal, "Bunun bir örneği daha var mı acaba? Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'li yöneticileri sert bir şekilde eleştirdi.

DENİZ BAYKAL'IN KIZINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı bir haber ajansına verdiği röportajda kullandığı ifadeleri sert bir şekilde eleştirdi. Aslı Baykal, ana muhalefet partisinin Türkiye'yi dünyaya şikayet ettiğini, bunun başka bir örneği olmadığını söyledi.

"TEHLİKENİN UCUNDAN DÖNMÜŞÜZ"

Baykal, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye'yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba? 'Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler' diye mi şikayet edecek? 'Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin kabul etsinler' mi diyecek? Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Kral zannettiler kendilerini ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklarını film fragmanı gibi izledik şaşkınlıkla, nefret dolu ne ararsan var o fragmanda, zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz."

Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıAkarsu Muharrem:

Bu kadın da babası gibi dönekmiş adam satmaya alışıklar demek ki

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Haber Yorumlarıosman baser:

Aslı Baykal taşı gediğine koymuş .

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Haber YorumlarıSami İşgören:

en azından geçde olsa babanın zamanında yönettiği partinin kimlerin eline geçtiğini öğrenmiş oldun tebrikler.

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

akp'ye yaranmak istiyor galiba.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tamda Babasının kızı devletçi bir insan

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Haber YorumlarıHakan:

HELAL OLSUN SANA ASLI BAYKAL

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

baykalı mumla arattı sonrakiler

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Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

Babasının kızı. HİZİPÇİ

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

babasının hatıratına saygısı olmalıydı,babası chp den kazandığı parayla bu kızın tüm ihtiyaçlarını karşılamışdır,ekmek yediğiniz yerlere saygınız olmalıydı,

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

bu chp milletvekşlliği için hanedanlık değil sayın aslı baykal,seni chp milletvekili adayı yapsaydı vede milletvekili olsaydın bu düşüncen olmazdı,fakat chp hiç bir zaman hanedanlık siyaseti biat siyaseti yapılan yer değildir,şimdi seni bu sözlerinden dolayı akp milletvekili yapar,babası chp başkanlığı yapdı diye aile efradını o kuruma dolduracak değildir,

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