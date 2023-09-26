Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdere, Cevizpınar Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceledi

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdere ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Cevizpınar Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi. Tatlıdere, göreve geldikleri günden bu yana tüm mahallelere hizmet götürme hedefinde olduklarını belirtti.