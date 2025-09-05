Haberler

Arkasına hayvan sürüsünü alan vekil, Bakan Yumaklı'ya seslendi: Bu zararı karşılayın

Ardahan'da şap hastalığının etkisi azalırken, CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulundu. İncesu, hayvan pazarlarının bir an önce açılmasını, çiftçilerin zararlarının karşılanmasını ve kredilerin ertelenerek uzun vadeli destek sağlanmasını istedi.

Ardahan'da uzun süredir etkili olan ve binlerce hayvanın telef olmasına yol açan şap hastalığı yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı. Ancak bölgede yaşanan kayıplar ve ekonomik zarar nedeniyle mağduriyet sürüyor.

VEKİL İNCESU'DAN BAKAN YUMAKLI'YA ÇAĞRI

Sürecin en başından beri bölge insanının sorunlarını gündeme taşıyan CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, arkasını hayvan sürüsünü alarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulundu. Vekil İncesu, yaptığı açıklamada "Ardahan'da şap hastalığı bitiyor artık. Sonlanmaya başladı. Ancak zararları devam ediyor. Çiftçimiz, emekçimiz çok mağdur durumda. 24 ilde hayvan pazarları açıldı. Ardahan'da da aşılama hemen bitirilmeli ve bir hafta içerisinde hayvan pazarları açılmalı. Bu insanların zararı karşılanmalı. Krediler ertelenmeli, uzun vadeli kredi sağlanmalı" ifadelerine yer verdi.

"EĞER BURADA HAYVANCILIK ÖLÜRSE..."

Tarım ve hayvancılığın Ardahan'ın en önemli geçim kaynağı olduğunu vurgulayan İncesu, "Eğer burada tarım ve hayvancılık ölürse, Türkiye zarar görür. Sayın Bakan bu önlemleri alın. Hayvan pazarını açın ve bu insanların zararını karşılayın" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
