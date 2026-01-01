Adalet Bakanı Tunç: "2025 yılında arabuluculuk ile 1 milyon 124 bin 200 dosyada uzlaştırma sağlandı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 yılında arabuluculuk ile 1 milyon 124 bin 200 dosyada uzlaştırma ile 203 bin 251 dosyada anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuk sistemine kazandırdığımız alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle adalete erişimi güçlendirdik. Anlaşmazlıkları dostane bir şekilde çözerek toplumsal barışa katkı sunduk. 2025 yılında; arabuluculuk ile 1 milyon 124 bin 200 dosyada uzlaştırma ile 203 bin 251 dosyada anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı. - ANKARA