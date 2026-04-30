Haberler

Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmaları esnasında, CHP lideri Özel ve kurmaylarının içkili eğlence düzenlediği iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'daki teleferik faciasının ardından görevlendirilen CHP heyetine ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin ortaya atılan iddialar sosyal medyada tartışma sebep oldu.

Antalya'daki teleferik faciasının ardından görevlendirilen CHP heyetine ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin ortaya atılan iddialar sosyal medyada tartışma sebep oldu. Özel ve CHP heyetinin içkili eğlence düzenlediği iddia edilen görüntülerin ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada çekildiği öne sürüldü.

Antalya'da bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 174 kişi neredeyse bir gün boyunca havada mahsur kalmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasını araştırmak üzere, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilinden oluşan bir heyetin görevlendirildiğini açıklamıştı. Öte yandan, CHP lideri Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın Muğla'nın Göcek bölgesinde bir yat içerisinde görüldükleri görüntüler, sosyal medyada son günlerde gündem oldu. Özel, Başarır ve Ağbaba'nın içkili eğlence düzenlediği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, Antalya'da teleferik kazası sonucu havada mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için başlatılan operasyonunun devam ettiği saatlerde çekildiği ileri sürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

