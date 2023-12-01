Antalya'da düzenlenen operasyonda 44 şüpheli tutuklandı

Antalya'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 44 şüpheli tutuklandı. Operasyon sonucunda toplamda 171 şüpheli yakalandı.

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 44 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve diğer suçlardan aranan" şahısların yakalanmasına yönelik 57 ekip ve 132 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda çeşitli suçlardan araması bulunan 171 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden, kesinleşmiş hapis cezası ile araması bulunduğu tespit edilen 44'ü tutuklandı.