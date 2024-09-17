Erbakan ve Babacan, Siyasi İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile bir araya geldi. İki liderin buluşması, siyasi işbirlikleri ve Türkiye'nin mevcut siyasi durumu hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirildi. Görüşmenin detayları ve sonuçları, partilerin gelecekteki stratejileri açısından merakla bekleniyor.
ANKARA Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile bir araya geldi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika