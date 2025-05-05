Ankara'da Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı Düzenlenecek

Ankara'da Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı Düzenlenecek
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Cumhurbaşkanlığı tarafından 7 Mayıs'ta düzenlenecek olan çalıştayda sentetik medya, dezenformasyon ve enformasyon güvenliği konuları ele alınacak. Farkındalık oluşturmak ve stratejik iletişim yolları geliştirmek hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından 7 Mayıs'ta Ankara'da 'Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı' düzenlenecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştayda akademisyenler, sosyal medya uzmanları, gazeteciler 'sentetik medya', 'dezenformasyon' ve 'enformasyon güvenliği' konularını masaya yatıracak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılması beklenen çalıştayda, sentetik medya konusunda farkındalık oluşturma, bilgi güvenliği, yapay zeka, stratejik iletişim, yeni medya alanında riskler ve fırsatlar tüm detaylarıyla ele alınacak. Çalıştayda 'Yapay Zeka Çağında Yeni Medya ve Riskler', 'Enformasyon Güvenliği ve Stratejik İletişim' başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek. Sentetik medyanın yarattığı dezenformasyon risklerine karşı mücadele etme yolları ve bu alanda uygulanabilecek etik, hukuki ve teknolojik çözüm önerilerinin tartışılacağı çalıştay, stratejik iletişim araçlarıyla somut yol haritaları geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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