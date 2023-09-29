Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olan bir hacker grubunun sözde lideri ve bir saldırı ağına dahil olduğu tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün DEAŞ'a yönelik operasyonu sonucunda örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı bir hacker grubunun sözde lideri ve örgütle bağlantılı bir saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulundukları tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklandı. - ANKARA