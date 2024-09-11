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AYM Üyeliğine Metin Kıratlı Getirildi

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Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak seçilen Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle yemin etti. Yemin töreninde AYM Başkanı Kadir Özkaya, mahkemenin işleyişi ve adaletin sağlanması konularına değinerek, adli yılın yeni dönemi için umutlarını dile getirdi. Özkaya, yapılan bireysel başvurularla ilgili istatistikler de paylaştı.

AYM'nin yeni üyesi Metin Kıratlı yemin etti

ANAYASAYA Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle yemin etti.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen yemin törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve AYM üyeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM'de adli tatil uygulaması bulunmamakla birlikte yüksek mahkemedeki izinlerin de genellikle ağustos ayında kullanıldığını belirterek, Bu nedenle adli yılın başlangıcı mahkememiz bakımından da yeni bir çalışma döneminin başlangıcıdır. Dolayısıyla 2 Eylül 2024 tarihi itibarıyla başlayan bizim yeni çalışma dönemimizin de ülkemiz ve mahkememiz bakımından adaletin en üst düzeyde tecellisine vesile olmasını diliyorum. Başkanvekillerimize, üyelerimize, raportörlerimize ve tüm çalışanlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma dönemi olmasını temenni ediyorum dedi.

'YAPILAN ZULÜMLERE ADALETLE MÜDAHALE EDİLMELİ'

Özkaya, hem bireylerin hem de devletlerin geleceklerinin nasıl olacağını düşünmek zorunda olduğuna dikkat çekerek, şöyle dediİnsanlık, 1 Eylül 1939 ile 2 Eylül 1945 tarihleri arasında tarihin en kanlı, en ölümcül, en tahripkar savaşını yaşadı. Başladığında tarafları da dahil olmak üzere hiç kimsenin tahmin edemediği boyutlara ulaşan, çok geniş bir coğrafyaya yayılan savaş, sadece taraflarında değil tüm dünyada tarifi zor sorunların yaşanmasına, ağır yıkımlara neden oldu. Savaşlarda yaşanan acılar ve bu acılardan çıkarılan tecrübeler bu günkü nesillerce de bilinmeli ve unutulmamalıdır. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sergilenen zulme, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallere, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere mağdur ve mazlum insanlara karşı yapılan insanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır. Yapılan zulümlere ırk, din, dil, renk vb. hiçbir ayrım yapılmadan bir an önce cesaretle ve adaletle müdahale edilmelidir. Bu; insan olmanın zorunlu bir sonucu, yaşamsal bir vicdani borcudur. Ayrıca yapılan zulümlere gözlerini ve vicdanlarını kapatanlar, zalimlere destek olanlar, sahip oldukları güce güvenerek adaleti hiçe sayan davranışlarını sürdürmekte ısrarcı olanlar, bebeklere, çocuklara, kadınlara zulüm yapanlar, yaptıkları zulmün yanlarına kalacağını sanmamalıdır.

'BAŞVURULARIN YÜZDE 83'Ü KARARA BAĞLANMIŞTIR'

Özkaya, Anayasa mahkemelerinin Anayasal denetim yaparak, demokratik toplumların insanı ve devleti adalet temelinde yaşatma ortak amacının gerçekleşmesine hizmet edeceğini ifade ederek, Mahkememize 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren bugüne kadar toplam 629 bin 821 bireysel başvuru yapılmış, bunların 522 bin 54'ü yani yüzde 83'ü karara bağlanmıştır. 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar makul sürede yargılanma hakkı hariç olmak üzere toplam 18 bin 341 başvuruda başvurucuların temel hak ve özgürlüklerinden en az birinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Mahkememizce norm denetimi kapsamındaki işlerin incelenmesinde öncelikle itiraz yoluyla gelen işlerin mahkememize geldiği tarihten itibaren 5 ay içinde sonuçlandırılmasına büyük özen gösterilmek suretiyle 'İlk gelen ilk çıkar' ilkesine göre hareket edilmektedir dedi.Özkaya'nın konuşmasının ardından Metin Kıratlı'nın özgeçmişi okundu. Kıratlı, ardından kürsüye çıkarak yemin etti. Daha sonra Kıratlı'ya AYM Başkanı Özkaya tarafından kisvesi giydirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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