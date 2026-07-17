Haberler

Anahtar Parti Kırşehir teşkilatı çarşı esnafıyla kahvaltıda buluştu

Anahtar Parti Kırşehir teşkilatı çarşı esnafıyla kahvaltıda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de Anahtar Parti İl Başkanlığı, Uzun Çarşı esnafına yönelik kahvaltı programı düzenleyerek esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Uzun Çarşı'da esnafa yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Programa Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ile parti teşkilatı katıldı. Kahvaltı programında çarşı esnafıyla bir araya gelen heyet; esnafın talep, öneri ve yaşadığı sorunları dinledi. İl Başkanı Cemal Kaya, esnaf ziyaretlerinin ve saha çalışmalarının devam edeceğini belirterek, vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Program; esnafla gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu

Cenazeye damga vuran diyalog: Sizi eve bıraktığım gece...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü

Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti

Ünlü ismin halı saha görüntüleri hayranlarını şaşkına çevirdi
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
'Huzur buldum' dediği yerde kayboldu: Paylaşımları ortaya çıktı

"Huzur buldum" dediği yerde kayboldu: Paylaşımları ortaya çıktı
2026 Dünya Kupası anısına üretilen şampiyonluk yüzüğünün değeri dudak uçuklattı

Alt tarafı bir yüzük demeyin! Değerini duyanların ağzı açık kalıyor
Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Paraları aktarırken...

Haluk Levent'in 28 yıllık şoförünün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'dan Salah paylaşımı

Tüm dünya bu transferi konuşur! Süper Lig devinden Salah paylaşımı