Amasya'da aranan 45 kişi yakalandı

AMASYA İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 45 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, JASAT, İstihbarat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 23-27 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, aralarında 1 yıldan 6 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 45 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 45 kişiden M.Ç. (48), K.K. (34), M.G. (48), E.A. (41), N.F. (57) ve A.Y. (51) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.(DHA)