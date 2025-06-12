Almanya Savunma Bakanı Kiev'e Ziyaret Gerçekleştirdi

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında Rusya'nın drone saldırılarını kınadı ve ülkesinin Ukrayna'ya olan askeri desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya ile devam eden savaşta yetkililerle görüşmek ve daha fazla askeri yardım desteğini ele almak amacıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Alman Bakan Kiev'e varmasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın çok sayıda dronla gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Pistorius, saldırının Moskova'nın barışçıl bir çözüm odaklı olmadığını ve bunun yerine sivil bölgeleri hedef alan saldırılarını arttırmayı tercih ettiğini gözler önüne serdiğini söyledi. Alman Bakan Pistorius, yeni hükümetinin de Ukrayna'ya desteğinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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