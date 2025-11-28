Almanya'dan Türkiye'ye Güçlü Destek Mesajı
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye'nin güvenilir bir NATO ortağı olduğunu vurguladı ve ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Türkiye bizim için her zaman çok güvenilir ve istikrarlı bir NATO ortağı olmuştur. Federal hükümet olarak başından beri ikili ilişkilerimizi yeni bir düzeye taşımayı ve özellikle güvenlik boyutunu güçlendirmeyi hedefledik" dedi. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika