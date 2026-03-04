Haberler

Aliyev'den İran Büyükelçiliği'ne 'Hamaney için başsağlığı' ziyareti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran dini lideri Ali Hamaney'in vefatı nedeniyle İran'ın Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'ın Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney için başsağlığı dileklerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'ın Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İranlı Büyükelçi Mücteba Demirçilu tarafından karşılanan Aliyev, büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı. Büyükelçi Demirçilu ile gerçekleştirdiği görüşmede Aliyev, İran ziyaretleri sırasında Ali Hamaney ile yaptığı görüşmeleri her zaman güzel hatırlayacağını belirtti. Demirçilu ise, büyükelçiliğe gelerek taziyelerini ilettiği için Aliyev'e teşekkür etti. - BAKÜ

