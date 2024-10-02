Üye Girişi
Haberler

Aliyev, Ermenistan'dan Özür Talep Etti

Aliyev, Ermenistan'dan Özür Talep Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Uluslararası Ombudsmanlar Forumu katılımcılarına gönderdiği mektupta, Ermenistan'ın işlediği suçlardan dolayı özür dilemesini istemiştir. Aliyev, Ermenistan'ın 30 yıl süren askeri saldırganlıklarının ve işgalinin sonuçlarına dikkat çekerek, çevreye ve insan haklarına verilen zararı vurgulamıştır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal döneminde işlediği tüm suçlardan dolayı özür dilemesini istedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlar Forumu'nun katılımcılarına mektup gönderdi. Aliyev, mektubunda forumun önemine dikkat çekerek, çevre ve insan haklarının korunmasında ombudsmanların rolüne değindi. Azerbaycan topraklarında egemenlik ve anayasal düzenin 1 yıldır tam olarak sağladığını vurgulayan Aliyev, ülke topraklarındaki gri bölgeyi ortadan kaldırdıklarını ve ayrılıkçı güçlere son verdiklerini belirtti. Aliyev, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarını hiçe saydığını, Azerbaycan topraklarını işgal altında tuttuğunu ve işgal nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlının yerinden edildiğini hatırlattı.

"Ermenistan işlediği tüm suçlardan dolayı özür dilemelidir"

Çatışmalar sona ermiş olsa da Ermenistan'ın 30 yıldır sürdürdüğü askeri saldırganlığın ciddi sonuçlarının halen devam etmekte olduğunu belirten Aliyev, " Ermenistan, uzun süre işgal altında tuttuğu topraklarımızda ekolojik, şehir ve kültür katliamı yaparak topraklarımızı ve nehirlerimizi kirletmiş, ormanlarımızı ve yerleşim yerlerimizi yok etmiştir. Ayrıca çok sayıda mayın döşeyerek hem insanların yaşam hakkını hem de çevreyi ciddi şekilde tehdit etmiş, halkımızın önemli kültürel mirasını ve dini mekanlarımızı tahrip etmiştir. Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda kaybolan kişiler ve toplu mezarların yeri hakkında da bilgi vermeyi reddederek uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor. Ermenistan işlediği tüm bu suçlardan dolayı özür dilemelidir" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları İlham Aliyev Azerbaycan Ermenistan Politika Çevre Hukuk Dünya

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi
İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica- Atletico Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? Akşemsettin kimdir, nerede doğdu, nerede öldü? Akşemseddin'in hayatı! Liverpool- Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Bologna maçı saat kaçta, şifresiz mi? Başakşehir- Rapid Wien maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir- Rapid Wien maçı saat kaçta, şifresiz mi? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı! Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE 2 EKİM Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });