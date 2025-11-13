Ali Yerlikaya Mısır'da, İçişleri Bakanı ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır'da Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a geldi. Bakan Yerlikaya, Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile bir araya geldi. Yerlikaya, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakan ve heyetlerimizle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başta insani yardımların daha hızlı Gazze'ye ulaştırılması olmak üzere, birimlerimiz arasında, organize suçlar, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ile mücadele, afetlerin önlenmesi, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri alanlarında iş birliği konularını ele aldık. Bakan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi. - KAHİRE