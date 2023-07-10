Ali Babacan: MTV ile ilgili anayasal açıdan incelenmeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili olarak anayasal açıdan incelenmesi gerektiğini belirtti. Babacan ayrıca, Kurumlar Vergisi'nin tahakkukunun değiştirilerek geriye dönük çalıştırılmasının Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile alakalı konu. anayasal açıdan incelenmeli. Burada temel ilke şudur; geriye dönük vergi uygulaması diye bir şey olmaz" dedi.

Ali Babacan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Babacan, Kabine'deki bazı isimlerin ülke adına kendilerini umutlandırdığını belirterek, "Daha önce ekonomi yönetiminde bulunan arkadaşlarımızın Kabine'de olması, Türkiye genelinde bir iyimserlik havası oluşturdu. Ancak şu son dönem baktığımızda, bu arkadaşlarımızın önünün pek açılamadığı, akıllarındakileri çok da hayata geçirmediklerini görüyoruz. Ekonomiden anlayan 1-2 insanın olması ya da Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi tabii ki ülke ekonomisinin düzelmesi için yeterli adımlar değil. Çok daha ötesinde adımlar atılmalı. Yapılacak daha çok iş var" diye konuştu.

Vergi oranlarındaki artışa da değinen Babacan, "MTV ile alakalı konu, anayasal açıdan incelenmeli. Burada temel ilke şudur; geriye dönük vergi uygulaması diye bir şey olmaz. Aslında Kurumlar Vergisi için daha büyük bir sorun var. Kurumlar Vergisi'nin tahakkuku 1 Ocak'ta başladı. Zaten tahakkuku başlayan bir vergiyi, yılın ortasında değiştirip geçmişe dönük çalıştırıyorsunuz. Açıkçası; Anayasa Mahkemesi'nin bakması gereken öncelikli konuyu, Kurumlar Vergisi ile alakalı düzenleme olarak görüyorum" dedi.