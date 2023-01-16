Ali Babacan'ın "SİHA'lara dokunacağız" açıklamasına Kürşad Zorlu'dan yanıt: Milletimizin çıkarına olan yatırımlara halel gelmeyecek, sahip çıkacağız

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" açıklamaları İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya soruldu. Zorlu, "Savunma sanayiindeki adımları çok daha ileri götüreceğiz. Şu ana kadar kazanılmış, milletimizin çıkarına olan hiçbir yatırımın ne karşısında olacağız ne de onlara bir halel gelecek. Sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın geçtiğimiz günlerde SİHA'lar için, "Devletin bütün imkanları bu şirkete aktarılıyor" ifadeleri büyük tepki topladı. Babacan bugün de bu sözlerinin ilerisine giderek, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" dedi.

"GÜZEL OLAN HER ŞEYİN YANINDA OLACAĞIZ"

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya da Babacan'ın bu ifadeleri soruldu. Zorlu, "Ülkemiz adına güzel olan her şeyin yanındayız. Onların daha iyi yapılması noktasında da irademiz ortadadır. Savunma sanayiindeki adımları çok daha ileri götüreceğiz" dedi.

"SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Zorlu konuşmasının devamında, "Şu ana kadar kazanılmış, milletimizin çıkarına olan hiçbir yatırımın ne karşısında olacağız ne de onlara bir halel gelecek. Sahip çıkacağız" ifadeleri ile Babacan'a katılmadığını gösterdi.

BAYKAR, BABACAN'I ÖZÜR DİLEMEYE DAVET ETMİŞTİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi liderini özür dilemeye davet edip şunları söylemişti: "Sn. Babacan, Baykar hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz. Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız."