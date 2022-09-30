Ali Babacan'dan şaşırtıcı anket açıklaması: Kendi partilimiz anket firması aradığında AK Parti dedi

Haberler.com Youtube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, anket çalışmalarına ilişkin ilginç bir anektod paylaştı. Babacan, ''Bir ilimizde il kadın çalışmaları başkanı anket firması telefonda arayınca AK Parti'' dediğini söyledi. Nedenini ise ''telefonumu bulmuşlar, korktum'' diyerek açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Haberler.com'a katılarak merak edilen soruları yanıtladı. Babacan konuşmasında anketlerdeki oy oranlarını ve anket çalışmaları hakkında söyledikleri ise bir hayli şaşırttı. Babacan ayrıca seçimlerin sonuçlarını hangi kesimin belirleyeceğini de açıkladı.

''PARTİSİ İLE BAĞINI KOPARTMIŞLAR SEÇİMİ BELİRLEYECEK''

Anket çalışmalarına ilişkin Babacan, ''100 kişi ile telefonla ya da yüz yüze görüşmeye teşebbüs ediyorsanız, bunlardan sadece 10 kişi görüşmeyi kabul ediyor.10 kişiden ise sadece 2 tanesi anketi sonuna kadar tamamlıyor. Yani siyasi anket, siyasi araştırma olduğunu anladıklarını anlayınca insanlar kalkıp gidiyor. Seçim sonucu kendi partisi ile bağını kopartmış olan kitle belirleyecek'' dedi.

''PARTİLİMİZ KORKTUĞU İÇİN AK PARTİ DEDİ''

Babacan, bir ilimizde partinin kadın çalışmaları başkanının anket firması aradığında korktuğu için AK Parti dediğini açıkladı. Babacan, ''Önemli olan korku ile insanları konuşturmak değil. Önemli olan insanların gönlünü kazanmak. Biz insanların hem zihnini hem de gönlünü kazanıyoruz'' ifadelerini kullandı.