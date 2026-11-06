Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alevi Bektaşi Cemevi Başkanı Ersin, rıza eleştirisine 'Az önce teşekkür ettiler' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alevi Bektaşi Cemevi Başkanı Ersin, rıza eleştirisine 'Az önce teşekkür ettiler' dedi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmelerinde Yeni Parti Milletvekili Özgür Karabat, Alevilikte rıza esastır diyerek 'Siz kimden rıza aldınız' eleştirisinde bulundu. Cemevi Başkanı Esma Ersin ise gülerek az önce kendisine ve başkanlığa teşekkür edildiğini söyledi.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, bir başkanlık kurulurken rıza alınmaması üzerine yapılan eleştirilere karşı, "Az önce teşekkür ettiler bana ve başkanlığa" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumunun ardından milletvekilleri bütçe tekliflerine ilişkin değerlendirme ve eleştirilerini dile getirdi. Yeni Parti Milletvekili Özgür Karabat, "Alevilikte rıza esastır. Siz kimden rıza aldınız" eleştirisinde bulundu. Alevilerin rızasının alınıp alınmadığı sorusu üzerine Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ise gülerek tepki gösterdi. Neden güldüğü sorulan Ersin, "Az önce teşekkür ettiler bana ve başkanlığa" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Yeni Partili Özlale, bütçe görüşmelerinde Bakan Ersoy'a sırtını döndü

Bütçe görüşmelerine damga vuran görüntü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı! O anlar kamerada24

Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında

Bir zamanlar dünya onu konuşuyordu, şimdi okul okuyor
İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye'ye saldırırsak savaş çıkar

Canlı yayına damga vuran savaş uyarısı: İsrail eğer bunu yaparsa...
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti

Hilal öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
Konya'da 21 yıllık sır çözüldü! Ömer Faruk Akıllı cinayetinde 5 tutuklama

21 yıllık faili meçhul çözüldü! 5 ilde baskın, 5 tutuklama
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti

Seçim hezimetinin faturası ağır olacak
Sivas'ta 57 gündür kayıp 11 aylık Büşra bebek bulunamadı! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu

Büşra bebek 57 gündür yok! Annenin ifadesi her şeyi değiştirdi