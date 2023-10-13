Alanya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

Alanya'da cuma namazının ardından gerçekleşen etkinlikte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınanırken, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Alanya Müftüsü İhsan İlhan tarafından yönetilen cenaze namazı sonrası ise Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) Başkanı Murat Ersin Kaplan, Filistin halkına olan desteklerini ifade etti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde cuma namazının ardından gerçekleşen etkinlikte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınanırken, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Emine Özmüftüoğlu Camii'nde cuma namazının hemen ardından, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Etkinliğe birçok vatandaş katılım gösterirken bazı vatandaşlar da Filistin bayraklarıyla katıldı. Alanya Müftüsü İhsan İlhan tarafından yönetilen cenaze namazı sonrası ise Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) Başkanı Murat Ersin Kaplan, Filistin halkına olan desteklerini ifade etti.

'ZULME SESSİZ KALMAK İSRAİL NE YAPARSA YAPSIN YANINDA OLMAKTIR'

Kaplan, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin halkının yıllardır devam eden zulüm, işkence ve soykırımın zirvesini yaşadığını belirterek, 100 yıldır devam eden eziyetin, Filistin, Gazze ve Batı Şeria'da uygulanan zulmün, işkencenin ve soykırımın zirvesini yaşıyoruz. Buradan herkese sesleniyorum. Ses verelim sezimizi çıkaralım. Sesimiz duyuralım. Kendi kendine yaşamaya çalışan bir topluma, hala devam eden bir zulüm var. Zulme sessiz kalmak, İsrail ne yaparsa yapsın yanındayım demektir. İbrahim'in ateşine su taşıyan karıncalar gibi, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız diye konuştu. Kaplan, Filistin'deki zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan insanlara destek vermenin bir insanlık görevi olduğunu vurguladı. (DHA)