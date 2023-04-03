Akşener ile İmamoğlu arasında güldüren sohbet! Eşiyle tanışma hikayeleri üzerinden sıkıştırdı
Politika Haberleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu birlikte katıldıkları bir etkinlik sırasında eşi Dilek İmamoğlu ile tanışma hikayeleri üzerinden bir hayli sıkıştırdı. İki isim arasındaki evlilik sohbeti etkinliğe katılanları güldürürken, görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam İstanbul'da Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.
SOHBET ETKİNLİĞE KATILANLARI GÜLDÜRDÜ
İftarın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Akşener ve İmamoğlu'nun arasındaki sohbet katılanları güldürdü.
TANIŞMA HİKAYELERİ ÜZERİNDEN SIKIŞTIRDI
Akşener, İmamoğlu'nu eşi Dilek İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlatırken sıkıştırdı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.