Akşener ile İmamoğlu arasında güldüren sohbet! Eşiyle tanışma hikayeleri üzerinden sıkıştırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu birlikte katıldıkları bir etkinlik sırasında eşi Dilek İmamoğlu ile tanışma hikayeleri üzerinden bir hayli sıkıştırdı. İki isim arasındaki evlilik sohbeti etkinliğe katılanları güldürürken, görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.