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Akşener'den Sinan Oğan konusunda Kılıçdaroğlu'na tam yetki: İstediği görevi verebilir

Politika Haberleri

İYİ Parti lideri Akşener, 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk kez kameralar karşısına çıktı. Bir gazetecinin "Sinan Oğan ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna Akşener, "Kılıçdaroğlu'na Oğan ya da bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere kendisine her türlü görüşme yetkisini, varsa talepleri o talepleri yerine getirme yetkisini verdik. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. Ben görüşme yapmadım. Hiçbir itirazım yok, arzu ettikleri her türlü görevi, talebi yerine getirebilir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı.

2. tur hakkında değerlendirmeler yapan Akşener, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener'e "Sinan Oğan ile bir görüşmeniz oldu mu?" diye soruldu.

Akşener şunları söyledi: "Biz Kılıçdaroğlu'nu adayımız olarak gösterdik, dün de arkasında durduk bugün de arkasındayız! Kılıçdaroğlu'nun kazanması için elimizden geleni yapacağız. Kendisine Oğan ya da bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere kendisine her türlü görüşme yetkisini, varsa talepleri o talepleri yerine getirme yetkisini verdik.

Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. Ben görüşme yapmadım. Hiçbir itirazım yok, arzu ettikleri her türlü görevi, talebi yerine getirebilir."

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Meral Akşener Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Mevlüt:

Benim anlamadığım bu şer ittifakı bir yandan israfı önleyeceğiz diyor bir yandan da herkese bir koltuk veriyor. Sarayı da kullanmayacağız diyorlâr. Ee bu kadar koltuğu hangi binaya sığdıracaklar.

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dilek kacir:

Bunlar mı devlet yönetecek? Sağa sola yetki dağıtıyorlar. Ben ömrü hayatımda bu kadar beceriksiz muhalefet topluluğu görmedim. Ülkemiz adına üzüntü verici .

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