Akşener'den Sinan Oğan konusunda Kılıçdaroğlu'na tam yetki: İstediği görevi verebilir
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İYİ Parti lideri Akşener, 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk kez kameralar karşısına çıktı. Bir gazetecinin "Sinan Oğan ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna Akşener, "Kılıçdaroğlu'na Oğan ya da bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere kendisine her türlü görüşme yetkisini, varsa talepleri o talepleri yerine getirme yetkisini verdik. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. Ben görüşme yapmadım. Hiçbir itirazım yok, arzu ettikleri her türlü görevi, talebi yerine getirebilir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı.
2. tur hakkında değerlendirmeler yapan Akşener, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener'e "Sinan Oğan ile bir görüşmeniz oldu mu?" diye soruldu.
Akşener şunları söyledi: "Biz Kılıçdaroğlu'nu adayımız olarak gösterdik, dün de arkasında durduk bugün de arkasındayız! Kılıçdaroğlu'nun kazanması için elimizden geleni yapacağız. Kendisine Oğan ya da bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere kendisine her türlü görüşme yetkisini, varsa talepleri o talepleri yerine getirme yetkisini verdik.
Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. Ben görüşme yapmadım. Hiçbir itirazım yok, arzu ettikleri her türlü görevi, talebi yerine getirebilir."
Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023