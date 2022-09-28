Akşener'den 'HDP ile aynı masaya oturur musunuz?' sorusuna yanıt: Biz kalkarız onlar oturur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu TekeTek programına katıldı. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, HDP ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZ O MASAYKEN OLMAZ"

Altaylı, bir ara Akşener'e "HDP ile 6'lı masaya oturur musunuz?" diye sordu. Akşener ise bu soruya kesin bir dille yanıt vererek, "Biz kalkarız onlar oturur" dedi. İYİ Parti liderinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bizim HDP ile ilişkimiz ve bakış açımız net ortada. Onların da bize karşı bakış açısı net ve ortada. Birbirine en dürüst olan iki siyasi partiyiz. 6 milyon HDP'ye oy vermiş Kürt seçmenini, bir çuvala koyup Kürtlere hakaret etti denilmesi kadar haksız, iki yüzlülük olamaz. Kürtlere hakaret ediliyor kimse farkında değil. Burada bir illüzyon ve gölge boksu var. Kürtler eşittir PKK'lı hali getiriliyor. Bu doğru değil. Ne ben ne arkadaşlarım, Kürtleri incitecek tek kelime etmeyeceğiz. Kürt eşittir PKK'lı olamaz. İYİ Parti'nin bu sistemin bir engeli olduğu düşünülürse, masadaki 5 parti de bunu kabul ederse biz kalkarız HDP oturur. Biz de buna saygı duyarız. Biz oradayken olmaz. HDP de aynısını söylüyor."