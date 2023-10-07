AKP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri açıklandı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Olağanüstü Kongre'nin ardından yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında AKP'nin yeni MYK üyelerini ve görev alanlarını açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün toplanan Olağanüstü Kongre'nin ardından bu akşam yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada AKP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyelerini ve görev alanlarını açıkladı. Çelik'in açıklamasına göre; Genel Başkan Vekilliği'nde Binali Yıldırım'ın yerine Mustafa Elitaş getirildi. Efkan Ala ise Genel Başkan Vekilliği görevine devam edecek.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bu akşam gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada AKP'nin yeni MYK'yi açıkladı. AKP'nin yeni MYK'sı şöyle:

"Genel Başkanvekilleri, Efkan Ala ve Mustafa Elitaş; Teşkilat Başkanı, Erkan Kandemir; Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz; Tanıtım ve Medya Başkanı, Hamza Dağ; Sözcü, Ömer Çelik; Siyasi ve Hukuki İşler, Hayati Yazıcı; Ekonomi İşleri, Nihat Zeybekci; İnsan Hakları, Hasan Basri Yalçın; Sosyal Politikalar, Fatma Betül Sayan Kaya; Bilgi İletişim Başkanı, Ömer İleri; Dış İlişkiler Başkanı, Zafer Sırakaya; Yerel Yönetimler Başkanı, Yusuf Ziya Yılmaz; Mali ve İdari İşler, Vedat Demiröz; Çevre Şehir ve Kültür, Çiğdem Karaaslan; Araştırma Geliştirme ve Eğitim, Mustafa Şen; Genel Sekreter, Fatih Şahin; Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler, Belgin Uygur."