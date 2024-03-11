Üye Girişi
Haberler

AK Partili grup, CHP seçim ofisinde 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İstanbul'da AK Partili bir grup, CHP'nin seçim ofisine girerek Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ofisin her görüşten kişiye açık olduğunu ve belediyecilikte herkese eşit yaklaşacaklarını ifade etti.

İstanbul Kasımpaşa'da AK Partili bir grup CHP'nin seçim ofisine girerek, "Semtini satanı biz de satarız ve Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde sloganlar attı. CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gençler bizim mahallemizin gençleri. Hangi görüşten olursa olsun kapımızın herkese açık olduğunu bilirler. Belediyeciliği de aynı ilkeyle, herkese eşit yaklaşarak yapacağımızı da bilirler." notunu düştü. Başkan adayı İnan'ın bu ılımlı yaklaşımı dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞDUĞU SEMT AYRI BİR ÖNEME SAHİP

31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Adaylar sahada vatandaşla buluşarak dertlerini dinliyor ve projelerini anlatarak oy istiyor. Seçim yarışının kıyasıya sürdüğü noktalardan birisi de İstanbul Beyoğlu. Kasımpaşa semti ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğduğu semt olması nedeniyle kendisi ve destekçileri için özel bir öneme sahip.

Ak Partili bir grup, CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney'in seçim irtibat bürosuna ziyarette bulundu. Çıkışta ise Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. Kameralara yansıyan o görüntüleri paylaşan CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KAPIMIZIN HERKESE AÇIK OLDUĞUNU BİLİRLER"

Dün akşam saatlerinde Kasımpaşalı gençler ofisimizi ziyaret ettiler, çıkışta da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attılar. Daha önce de çayımızı içmişti arkadaşlar, bundan sonra da çok çay içeceğiz birlikte. Gençler bizim mahallemizin gençleri. Hangi görüşten olursa olsun kapımızın herkese açık olduğunu bilirler. Belediyeciliği de aynı ilkeyle, herkese eşit yaklaşarak yapacağımızı da bilirler. Bu mübarek Ramazan ayında istediğiniz zaman gelin, iftarda ya da sahurda sizi ağırlayalım sohbet edelim. Beyoğlu'nda komşuluk, huzur, kardeşlik de bize emanet.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti 3.Sayfa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Gülşen Kılınçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Gülşen Kılınçer kaç yaşında, nereli? İSTANBUL 2024 İftar Vakti, Sahur Vakti, İmsak Saati: İstanbul'da iftar saat kaçta olacak, iftara ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak? Necmettin Deniz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı Necmettin Deniz kaç yaşında, nereli? Yasin Kul kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Yasin Kul kaç yaşında, nereli? İsmail Tanas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Torbalı Belediye Başkan adayı İsmail Tanas kimdir? Ömer Urgun kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ömer Urgun kaç yaşında, nereli? Samet Koçlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Samet Koçlu kaç yaşında, nereli? Ömer Hakverdi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi kaç yaşında, nereli? Erdal Hatipoğlu kimdir? AK Parti Adana- Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İsmet Temel kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel kaç yaşında, nereli? Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli? Cemil Cebir kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir kaç yaşında, nereli? Fahrettin Karakurt kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurt kaç yaşında, nereli? Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kaç yaşında, nereli? Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title