AKP'li Belediye Başkanı'nın Seçim Konuşması Tepki Çekti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Güler'in 28 Mayıs gecesi yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler tepki çekti. Güler, vatandaşlara hitap ederken, 'Bu akşam, 52.08 bizi istemeyen Amerika'nın, emperyal güçlerin içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah' ifadelerini kullandı. Güler'in konuşması Kütahyalılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Güler'in 28 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından kullandığı ifadeler tepki çekti. Güler, vatandaşlara hitap ederken, "Bu akşam, 52.08 bizi istemeyen Amerika'nın, emperyal güçlerin içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah" ifadelerini kullandı. Güler'in konuşması Kütahyalılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin yapıldığı 28 Mayıs gecesi Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığının netleşmesinin ardından AKP'li Tavşanlı Belediyesi Başkanı Mustafa Güler'in seçim gecesi yaptığı konuşma tepkilere neden oldu. Seçimin sonuçlanmasının ardından AKP'lilere yaptığı konuşmada Güler, "Bu akşam, 52.08 bizi istemeyen Amerika'nın, emperyal güçlerin içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah" ifadelerini kullandı. Güler'in sözleri konuşmayı dinleyen AKP'liler tarafından alkışlandı. AKP Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'in de Güler'in ifadelerini gülerek dinlediği görüldü.