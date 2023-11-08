Akdeniz Üniversitesi İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, uzun yıllardan beri çatışma, şiddet ve baskı altında olan Filistin'de son bir aydır İsrail'in, orantısız bir güç kullanarak gerçekleştirdiği zulmün en ağır şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, yıllardır açık hava hapishanesi olarak adlandırılan Filistin'de binlerce masum insanın öldürülmesi, hastanelerin, eğitim kurumlarının, sivil yerleşim yerlerinin yok edilmesi, yaşama tutunmaya çalışan insanların temel ihtiyaçlarının karşılanacağı hiçbir alan bırakılmaması bölgenin artık bir soykırım kampına dönüştüğünün apaçık göstergesi olduğu aktarıldı.

21. yüzyılda dünyanın gözleri önünde böylesi ağır bir vahşetin yaşanıyor olmasının kabul edilemeyeceği belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu nedenle, Filistin'de masum insanlara uygulanan zulmün son bulup ateşkes ilan edilene kadar bu konuda sessiz kalan veya destek veren hiçbir kurum veya temsilciyle işbirliği yapmayacağımızı açıklıyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak yaşanan bu insanlık dramına bir an önce son verilmesi için başta akademik camia olmak üzere tüm insanlığı sağduyulu olmaya ve insanlığın vicdanına sahip çıkmaya davet ediyoruz."