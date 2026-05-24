İçişleri Bakanlığı: Akçakoca Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın, 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı