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AK Partililer Bakan Yardımcısı Alpay ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Partililer Bakan Yardımcısı Alpay ile bir araya geldi

AK Parti Kilis heyeti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile bir araya geldiler.

AK Parti Kilis heyeti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile bir araya geldiler.

TBMM'de Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin ve Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile birlikte Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile bir araya gelerek, Kilis'in taleplerini ilettiler. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Politika

Şuay Alpay, AK Parti, Milli, Kilis, Politika, Haberler

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