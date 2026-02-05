AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili Şamil Tayyar, Zeydan Karalar'ın tahliyesine ilişkin "Suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı. Adalet, iyidir" yorumunu yaptı.

AK PARTİLİ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Karalar'ın tahliyesinin ardından AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye kararı, doğru ve yerinde bir karardır" dedi.

"ADALET İYİDİR"

Paylaşımının devamında "Karalar, her fırsatta isnat edilen suçlamaya karşı siyasi polemik yapmak yerine hukuki zeminde kendini savunmaya çalıştı" diye yazan Tayyar, " Ayrıca, suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı. Adalet, iyidir" ifadelerini kullandı.

9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.