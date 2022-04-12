AK Partili Şamil Tayyar'dan sürpriz 50+1 çıkışı: Artık racon kesmeye başladılar

Türk siyasetinde Cumhurbaşkanlığı hükümetiyle birlikte 50+1 seçim sistemi uygulanmaya başlandı. Bu sistemin 50'nin üzerinde +1 oyu alan adayın, Cumhurbaşkanı seçilmesini ön görmesi nedeniyle yeni kurulan parti sayısı da çoğaldı.

"İKİ İTTİFAKI DA YIPRATIYOR"

Ak Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan sistemle ilgili sürpriz bir çıkış geldi. Sistemin küçük partilerin fazla değer görmelerine neden olduğunu dile getiren Şamil Tayyar bu durumun iki ittifakı da yıprattığını dile getirdi.

"RACON KESMEYE BAŞLADILAR"

Twitter hesabından açıklamalar yapan Şamil Tayyar, "50+1 siyasetin genetiğini bozdu. Küsuratlı partiler kıymete bindi. Yeni parti hevesini arttırdı. Daha vahimi, racon kesmeye başladılar. İki ittifakı da zorluyorlar. Yazık" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Politika