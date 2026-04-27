AK Partili Özen: "Bursa'da hiçbir sağlık kuruluşunun satışı söz konusu değil"
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa'da bazı sağlık kuruluşlarının satışa çıkarılacağı iddialarını yalanladı.
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursalı hemşehrilerimiz müsterih olsun. Bursa'da hiçbir sağlık kuruluşunun satışı söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı