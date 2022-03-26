AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan Millet Bahçesi açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bergama Millet Bahçesi ihalesinin en kısa zamanda yeniden yapılacağını bildirdi.

Nasır, İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ilçede Belediye Başkanı Hakan Koştu ile basın toplantısı düzenledi.

Bergama Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Nasır, "Sosyal yaşam alanlarının yok denecek kadar az olduğu Bergama'nın tam kalbinde yapılacak olan Millet Bahçesi için 11 Ağustos 2021 tarihinde yapılan ihale için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Ancak gelinen noktada yüklenici firma, işe zamanında başlayamadığı için sözleşmeyi feshetti. Siyasi saiklerle hareket eden CHP milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı, CHP Bergama ilçe teşkilatı, CHP Belediye Meclis üyeleri topyekun bu hizmetin Bergama'ya yapılmasını önlemek için çaba harcadılar." diye konuştu.

CHP teşkilatının açtığı davalar nedeniyle işin zamanında başlayamadığını savunan Nasır, ihalenin en kısa zamanda yeniden yapılacağını aktardı.

"Millet Bahçesi'nin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacaktır" ifadelerini kullanan Nasır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca için istediğini Bergama için de istemesi gerektiğini kaydetti.