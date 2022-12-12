AK Partili isim masalarındaki son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu söyledi! Verdiği rakam bomba

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi partiler de kendi yaptırdıkları anketlerin sayısını artırdı. Son olarak AK Partili Emre Celil Ayvalı, katıldığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranına ilişkin rakam verdi. 24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Ayvalı, anketlerle ilgili de son bilgileri paylaştı.

"52 CİVARINDA AMA 55'E KADAR AÇABİLİYORUZ BU RAKAMI"

Elönü'nün "Herhangi bir rakam var mı?" sorusuna da yanıt veren Ayvalı, şu ifadeleri kullandı: "Bugünün rakamları yüzde 52 civarında ama 55'e kadar alan açmamızın bir nedeni var. Biz şu an Cumhurbaşkanımızı tartabiliyoruz millet olarak.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI YÜZDE 47-48 BANDINDA"

Ama karşı tarafı şu an tartamıyoruz. Aday çıkaramadı, seçimden sonra hükümeti nasıl oluşturacaklarına dair bir denklem çıkaramadı. Bu halde bile Cumhurbaşkanımızın anketlerde en kötü 52 bandında olduğunu görüyoruz. Şu an erkenden oy oranı söylemek zor ama verilere baktığınızda Cumhur İttifakı'nın son anketlerde 47-48 bandında oyu çıktı."