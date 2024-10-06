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AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi

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Kocaeli Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu hayvanseverler tarafından protesto edildi. "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" taslağını hazırlayan Yenişehirlioğlu'na tepki gösteren çok sayıda kişi "Susma haykır, katliama hayır" sloganları attı. Protestocular güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılırken uyguladıkları sert müdahale de tartışma yarattı.

Kocaeli Kitap Fuarı başladı, fuarın ilk gününde konuşmacılar arasında yer alan isimlerden biri de AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu oldu.

"SUSMA HAYKIR, KATLİAMA HAYIR"

Yenişehirlioğlu'nun Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği söyleşi, hayvanseverler tarafından protesto edildi. Hayvan hakları savunucuları, "katliam yasası" olarak adlandırdıkları "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" taslağını hazırlayan Yenişehirlioğlu'nu eleştirdi ve "Susma haykır, katliama hayır" şeklinde sloganlar attı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN TUTUMU TEPKİ ÇEKTİ

Protestoya güvenlik görevlileri müdahale ederek, protestocuları salondan çıkardı. Ancak bu müdahale sırasında güvenlik güçlerinin sert tutumu, tepkiyle karşılandı.

AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Hayvan Hakları AK Parti Politika Kocaeli Güncel Hukuk

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Yorumlar (3)

ZİYA BAŞKAN:

Sokak köpeklerin toplatılması lazım hayatı tehdit ediyor

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Ali Tokgönül:

Bizden değilsen konuşamazsın . Bir de dyorlar ki . bütün özgürlükler bizim zamanımızda yapıldı ! Bu mu özgürlük ? Bu günler iyi günlerimiz . Narin cinayeti araştırılsın deniliyor o na bile ret oyu veriliyor . Araştırılmasın mı diyorsunuz . O keser var ya o keser , elbet bir gün dönecek ...

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XYZ:

Akp yi zerre kadar tutmuyorum ve hatta cikartilan kanunun yetersiz oldugunu dusunuyorum. Cunku sebepsiz yere, yolda kendi halimde yururken yanimdan gecen iki kopegin fikir degistirip aniden arkamdan saldiriya gecmesine sahit oldum. Tek sucum ise gidiyor olmakti. Bir bayan kurtardi ayni kopekler daha once ona da saldirmis. Kimsr bans kopeklerin masumlugundan bahsetmesin.

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