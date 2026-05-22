AK Partili Ayhan Gider: '(Butlan kararı) Yargının ve CHP'nin iç problemidir'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi. Çanakkale'de katıldığı bir açılış programı sonrası CHP kurultay davasında 'mutlak butlan' kararını değerlendiren AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Yargının ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç problemidir. AK Parti olarak burada bizim ilgilendiğimiz bir durum yok. Gönül, bu tip olaylarla siyasi partilerin anılmamasını arzu ediyor. Çünkü bir siyasetçi olarak bizim söyleyebileceğimiz şey serbest seçim, demokratik seçim, adil seçimdir. Bu ister ilçe kongresi olsun, ister Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun, sandık kutsaldır. Sandığın namusuna halel getirecek her şey bizim için üzücüdür. Mahkeme bir karar vermiş, süreci göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi umalım ki bugüne kadar yaptığı yanlışları bundan sonra devam ettirmesin ve bu süreci birlik beraberlik içerisinde kendi aralarında değerlendirerek, demokratik bir hale evirsinler. Yoksa meydan işgalleriyle, protestolarla, anarşist tavırlarla böyle süreç yönetilmez. Bu konudan bağımsız olarak söylüyorum, şu andaki tavırlar, şu andaki konuşmalar, şu andaki üslup, şu andan kastım da kongre sürecinden beri devam eden üslup, ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne Türkiye Cumhuriyeti'ne, ne Türk siyasetine yakışmayan bir üsluptur. Herkesi aklıselime davet ediyorum. Herkesi sandığın namusuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Buna getirilecek halel sadece kendi partileri için değil, Türk siyaset tarihi içinde acı bir tablodur. İnşallah yanlıştan dönerler, mahkeme kararı var ortada, bırakın bu tip somut verilere dayanan mahkeme kararlarını biz siyasi hareket olarak daha önce hiç içimize yatmayan mahkeme kararlarını bile sükunetle karşıladık ki, burada mahkemenin verdiği karar çok somut delillere dayanıyor. Tekrar ediyorum, umalım ki bu süreci bundan sonrasını hiç olmazsa aklıselimle idare ederler. Siyasete ve hukuka uygun şekilde idare ederler" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

