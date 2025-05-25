AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı

Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı. Sürecin sosyolojisi ve psikolojisi düşünülmeden gereksiz açıklama yapmaktansa susmanın daha değerli olduğu bir dönem" açıklamasında bulundu.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin sosyal medya üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu.

"SÜREÇ HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA"

Sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten Çelik, bu dönemde yapılan açıklamalarda kullanılan ifadeler kadar açıklamayı yapan kişi ya da partinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çelik, yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye sürecinin henüz başlangıç aşaması. Başlangıç aşaması öyle hassas noktalar içermektedir ki ne söylendiğinden çok kimin ne söylediği çok daha önem taşır.Normal diyeceğimiz bir açıklama, Dem parti tarafından yapılırsa başka, AKPARTİtarafından yapılırsa başka, MHP tarafından yapılırsa başka bir anlam yüklenir. Siyasi sorumluluğu olanlar sürece katkı sunma anlayışıyla üzerine düşen açıklamaları elbette yapmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

"GEREKSİZ AÇIKLAMA YAPMAKTANSA SUSMAK DAHA DEĞERLİ"

Faruk Çelik, açıklamasında özellikle sürecin psikolojik ve sosyolojik yönlerine dikkat çekerek, sürece zarar verebilecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizerek, "Sürecin sosyolojisi ve psikolojisi düşünülmeden gereksiz açıklama yapmaktansa susmanın daha değerli olduğu bir dönem…" dedi.