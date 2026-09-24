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AK Partili Ala, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı hakkındaki sözlerini suç örtme hezeyanı saydı

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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız hakkındaki hezeyanlarının kendi suçlarını perdelemeye yönelik olduğunu söyledi. Ala, İsrail politikalarının bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini ve uluslararası toplumun tutum alması gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Ala sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikaları ile bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemeli ve artık uluslararası toplum daha yüksek sesle tutum almalıdır. Türkiye olarak hakikati dile getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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