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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısında AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı olarak Ömer Selim Alan'ı açıkladı. Ankara'da düzenlenen toplantıda 48 ilin belediye başkan adayları da açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısında AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı olarak Ömer Selim Alan'ı açıkladı.

Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında 17'si büyükşehir belediyesi olmak üzere 48 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Erdoğan, aday tanıtım toplantısında Zonguldak adayını Ömer Selim Alan olarak açıkladı.

Kürsüye gelen Ömer Selim Alan ve partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Erdoğan, partilileri tebrik etti. Kürsüye gelen Ömer Selim Alan'a AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, kadın kolları başkanı da eşlik etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ömer Selim Alan Zonguldak Ankara Partiler Politika Haberler

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