Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle aday olan Başkan Köse, Yozgat'ta coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Yozgat Belediye Başkanı adayı olan mevcut Belediye Başkanı Celal Köse, kentte coşkuyla karşılandı.

Ankara dönüşü kent girişinde miting havasında çok sayıda partili tarafından karşılanan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan konvoy eşliğinde kente geldi. AK Parti İl Başkanlığı binasının önünde karşılanan milletvekilleri ve Başkan Köse'ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tekrar aday olarak çıkmanın heyecanı içerisinde olduğunu söyleyen Başkan Köse, "Yozgat Belediyesi olarak 5 yılda hem hizmet hem de gönül belediyeciliğimizi ön plana çıkardık. Pandemiye, ekonomiye ve deprem felaketine rağmen çok büyük işlere imza attık. Kimsenin cesaret edemediği başarılamaz dediği işlere giriştik. Her şeye rağmen bunları görmeyen, duymayanlar, bu işleri söyleyemeyen söyletmeyenler var. Biz seçildiğimiz günde beri pek çok ilke imza attık imza atmaya da devem edeceğiz. Hiç kimsenin cesaret edemediği alt yapıya girerek elimizi değil gövdemizi bu taşın altına koyduk. Yeter ki bu sorunlar çözülsün dedik. Hem sağlığımızı düşündük hem de kesemizi düşündük. Bu güne geldiğimizde mahallelerimizde değişimi görüyorsunuz, parklarımızda, bahçelerimizde, kaldırımlarımızda, bulvarlarımızda ışıklandırmalarımızda bu ile çok hizmetler yaptık. Sizlerin de desteğiyle ve gayretiyle bu görevimizi layıkıyla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - YOZGAT