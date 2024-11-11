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Fatih Altaylı: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak geri dönebilir

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ABD'de başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasının ardından Kabine'ye geri döneceği konuşulan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Albayrak'ın Ekonomi Bakanı olarak geri dönüşünün mümkün görünmediğini ifade eden gazeteci Fatih Altaylı, AK Parti'ye yakın isimlerle görüştüğünü belirterek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine dönebilir, ben o kanaatteyim" dedi.

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Bakan Berat Albayrak'ın yeniden kabineye döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ALTAYLI'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gazeteci Fatih Altaylı da, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kabine'ye geri döneceği söylentilerine ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

AK PARTİ'YE YAKIN İSİMLER AÇIKLADI

Berat Albayrak'ın yeniden bir bakanlık koltuğuna oturtulacağı iddialarını "Eyvah eyvah' filmi yeniden vizyona girmiş gibi oluyor" şeklinde yorumlayan Altaylı, "Ne de olsa Merkez Bankası rezervleri de, yüksek dolar faizi desteği ile yeniden artıya geçmişken bir deneme daha yapmanın tam zamanı. Ancak konuştuğum AK Parti'ye yakın isimler 'Berat Bey bakanlığa dönerse o bakanlık ekonomi bakanlığı olmaz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ BAKANLIĞI'NA DÖNÜŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na dönebileceğinin daha yüksek ihtimal olduğunu belirten Altaylı, "Ekonomi Bakanlığı'na dönüşün söz konusu olmadığı yönünde. Ben de o kanatteyim. Olsa olsa orası olur. Ekonomi Bakanlığı için daha erken, çünkü Merkez Bankası rezervleri henüz 128 milyar dolara ulaşmadı" diye yazdı.

Fatih Altaylı: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak geri dönebilir
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHalil null:

Devran onların zaten istediği zaman gider istediği zaman döner. Kimse gıkını bile çıkaramaz. Böyle bir adaletli Ülke de yaşıyoruz. Hep onlara hep onlara

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıoguz:

bu ülkeye yazık ediliyor bu ülke bu durumu hak etmiyor yazık cok yazık

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Dönerse usd yine 10 TL nin altına düşebilir.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf KOÇ:

Yaw bu adamı niye konuşturuyorlar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTugberk null:

Bu sefer bakalım kaç milyar dolar kaçıracak?

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıözgür :

BİLAL ERDOĞAN İLE SURİYE' DEN YAPTIKLARI PETROL KAÇAKÇILIĞI KESMEMİŞ ANLAŞILAN

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Bu adam zamanında iyiydi herşey

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıİlhan Fırat:

Ankara beni bulsun

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTugberk null:

Bi bitmediniz

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHALİS ER:

hemen gelmeli hemen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
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