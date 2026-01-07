Haberler

AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu, AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini takmasıyla AK Parti'ye katıldı. Karatutlu'nun "Ben zaten aklen ve vicdanen buradaydım, şimdi de bedenen geldim." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

"BEN ZATEN AKLEN VE VİCDANEN BURADAYDIM"

İrfan Karatutlu'nun ilk mesajı ise dikkat çekti. Karatutlu, "Ben zaten aklen ve vicdanen buradaydım, şimdi de bedenen geldim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yem kabına ne koydular onu da söyleee.... ne kadar satılık basit insanlar varmş bu ülkede...

Sen zaten döneksin

Ya bunların yatacak yerleri yok... Ben şahsen bundan sonra sana inanmam . Çünkü yarınlarda başka tarafa yatay geçiş yapmayacağın ne malum?

