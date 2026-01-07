AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne sevk edildikten sonra partisinden ayrılan Hasan Ufuk Çakır ile geçen yaz Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye katıldı.

3 VEKİLİN ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 275'e yükseldi. Üç milletvekilinin rozetlerini, TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

"BEN ZATEN AKLEN VE VİCDANEN BURADAYDIM"

İrfan Karatutlu'nun ilk mesajı ise dikkat çekti. Karatutlu, "Ben zaten aklen ve vicdanen buradaydım, şimdi de bedenen geldim." ifadelerini kullandı.